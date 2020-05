Trump no usa una máscara de coronavirus en la visita a la fábrica de Honeywell que las fabrica

El presidente Donald Trump no usó una máscara como precaución contra el coronavirus durante la visita que realizó el martes a una fábrica de Honeywell en Phoenix, Arizona, que está produciendo millones de máscaras N95 para el gobierno federal.

Otros visitantes oficiales que realizaron el recorrido con Trump, se pusieron gafas de seguridad para su gira, pero tampoco llevaban máscaras.

Pero los empleados de Honeywell que trabajaban en la línea de producción llevaban máscaras. Y un letrero en la fábrica decía que todos deben llevar una máscara.

Trump not wearing mask but goggles at Honeywell facility. Other aides not wearing masks at all. Sign in facility says “face mask required in this area.” pic.twitter.com/Uq7Fr2ioeS

— Jim Acosta (@Acosta) May 5, 2020