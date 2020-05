“Dos rounds”: Óscar de la Hoya hace pronóstico de cuánto le duraría Conor McGregor en el ring

A sus 47 años y pese a no pelear desde hace 12, Óscar de la Hoya dejó claro que Conor McGregor no tiene nada que hacer en el boxeo y que podría derrotarlo en menos de seis minutos.

“Dos rounds”, tiró su pronóstico sobre el tiempo que le duraría en el ring The Notorious y detalló: “Dos rounds, porque una de mis características es que siempre salía a matar. Adoro lo que Conor McGregor hace en el octágono, lo respeto y lo veo todo el tiempo, pero en un ring de boxeo la historia es totalmente diferente“, explicó a Brian Campbell en el podcast State of Combat.

Esta declaración llegó luego de los rumores que han surgido sobre un regreso al cuadrilátero del peleador irlandés, presuntamente contra Saúl “Canelo” Álvarez, peleador que promueve Golden Boy.

“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, dijo Eddy Reynoso al respecto hace unos días.

McGregor ya probó suerte en el ring en una pelea contra Floyd Mayweather en el 2017 y, pese a su derrota, el peleador de MMA no lució mal, aunque ciertamente “Money” dio la impresión de que no se estaba empleando a fondo.

Floyd Mayweather calls out Conor McGregor in his training video, suggesting he don't want this punch.

Do you also want to see Floyd Mayweather vs Conor McGregor sequel of 2017?@TheNotoriousMMA @FloydMayweather#TuesdayMotivation#tuesdayvibeshttps://t.co/MKOYWVWOPl

— TYM Sports (@SportsTym) April 28, 2020