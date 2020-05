El enigma de ‘The Last Dance’: ¿por qué Michael Jordan tiene los ojos amarillos?

No cabe duda que “The Last Dance” es la serie televisiva del momento, todos tenemos algo que hablar después de cada episodio, pero lo que a nadie ha dejado indiferente son los ojos de Michael Jordan.

Pero, ¿qué pasa con los ojos de “Su Majestad”? Se ven amarillentos y en algunos momentos muy rojos Muchos de sus fanáticos se encuentran preocupados debido a que podría indicar algún problema con el hígado.

La condición médica de los ojos amarillos es conocida como ictericia y ocurre por el incremento de la bilirrubina en la sangre; puede ser síntoma de varios problemas normalmente en el hígado, páncreas o vesícula biliar.

Las especulaciones alrededor de los ojos de Michael en realidad no son nuevas; hace más de una década que los rumores sobre alguna condición hepática circulan por los tabloides. Hasta el momento, él no ha anunciado ningún tipo de condición de salud y esperemos que así siga.

Pero por supuesto que no han faltado los malpensados que han asegurado que el color de sus ojos tiene que ver con un problema con la bebida y que podría tener consecuencias en la salud de Jordan. Desde luego, también hay la versión de que podría ser una situación congénita y totalmente benigna.

Michael Jordan's eyes always look yellow. Is it alcoholism? Liver disease? Time looks like it's been rougher on him than it should. pic.twitter.com/aQzjYebrBi

— Justin L. Hunte (@TheCompanyMan) October 22, 2019