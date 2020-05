Houston: En solamente 24 horas murieron cinco personas en accidentes vehiculares; tres causados por conductores ebrios

HOUSTON – El día más mortal que Houston ha registrado de muertes por COVID-19 fue el domingo pasado cuando se anunciaron 5 muertes, pero el virus no es el único “asesino” en la ciudad.

En un periodo de 24 horas entre domingo y lunes cinco personas murieron en accidentes vehiculares, tres de ellos estuvieron relacionados con alcohol o drogas.

Southwest officers are at a multi vehicle accident with a fatality Almeda at Reed. Multiple people transported. One driver shows signs of intoxication. 202 pic.twitter.com/JlR2bvaw6G

— Houston Police (@houstonpolice) May 4, 2020