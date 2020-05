“¿Me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No”: concursante de MasterChef España presenta ave muerta y con plumas

La controversial gitana dijo que lo volvería a hacer

Gran escándalo causo concursante de MasterChef España al protestar con un plato que sirvió a los jueces, un ave muerta, sin cocinar, con todo y sus plumas. El número le valió la expulsión.

“Pájaro muerto en lo alto de un plato” fue la causa de que el chef Jordi Cruz ardiera en cólera. Saray, educadora social de 27 años, gitana y transexual, en la prueba de eliminación decidió no cocinar por su desacuerdo en recibir 20 minutos para preparar lo que había en la caja sorpresa, una perdiz.

“Se me han quitado las ganas de todo, viendo el bicho moribundo y 20 minutos”, expresó la concursante. Así que peino las plumas del ave y decidió presentarla decorarda con unos tomates cherry y colocada sobre una cama de salsa verde. Le recomendaron no presentar el plato, pero ella caminó orgullosa con su creación hacia la mesa de los jueces.

“Que le faltes el respeto a mí, que le faltes el respeto a tus compañeros, que le faltes el respeto al programa y a las 28 mil candidatos…evidentemente, no se puede hacer…lo que le haces a este producto no tiene justificación”, dijo Jordi visiblemente enfurecido.

Cuando la concursante trató de explicar el caso, de inmediato fue callada por el chef, “ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir”.

Jordi le pidió a Saray que saliera del programa y ella se despidió tocando las palmas.

“Lo volvería a hacer”

“Yo no voy con ganas de pelear nunca, pero eso sí, como me toques las palmas, yo bailo”, dijo Saray en entrevista a RTVE.

Al explicar lo que pasó con el ave muerta señala: “¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa’ ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada.”

Sobre Jordi, recuerda que una vez le dijo: “Saray tienes el paladar de una alcantarilla… y yo me tengo que callar porque ellos son el jurado: no, no, no…”.

Y sí, la gitana lo volvería a hacer. “No tengo el comportamiento de la Infanta Leonor, qué hago, soy así. Soy una persona al natural como el atún. No puedo fingir. Es que yo soy La Saray. Quien me quiera bien, y quien no, carretera y manta”, expresó.