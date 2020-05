Tesla anuncia su propio sistema de videollamadas en sus autos

Probablemente algunos dueños del Tesla Model 3 se habían percatado que su auto tiene una cámara justo encima del retrovisor, y que esta pareciera únicamente de adorno, pues se encuentra desactivada. Sin embargo, Elon Musk explicó que esa cámara podía ayudar a las cámaras exteriores y ser un apoyo para la conducción autónoma, pero ahora el CEO de Tesla ha confirmado un nuevo uso para el futuro.

Se trata del sistema nativo de videollamadas de Tesla a través de la cámara que tienen integrada desde hace algunos años los autos de la firma. Los Tesla Model 3 incluyen este complemento, y a través de una actualización de software, estos Tesla podrán empezar a utilizar esa cámara.

Elon Musk, también había dejado la puerta abierta a utilizar esta cámara para distintas tareas, como la de reconocer a los ocupantes del coche o identificar a posibles atracadores. Sin embargo, fue a través de una publicación en su cuenta de Twitter, que el CEO de Tesla confirmó que “definitivamente” la incorporación de videollamadas dentro del coche será una “futura característica”.

Do you think we could get video conferencing within a Tesla

