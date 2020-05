Trump reconoce que es “posible” que aumenten las muertes. Aún así, insiste en “abrir el país”

En una entrevista más incómoda a las que está acostumbrado, el presidente Donald Trump reconoció este martes que la reapertura del país -que ya ha comenzado en algunos estados- podría provocar un aumento de muertes pero volvió a priorizar la recuperación económica sobre la contención de un virus que ha matado en Estados Unidos a más de 72,500 personas según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Cuando el entrevistador David Muir, de ABC, preguntó si “se perderán vidas para reabrir el país“, el presidente no negó la afirmación si no que admitió que “es posible que algunas” personas mueran “porque no estarán encerrados en una casa o un apartamento”. “Pero al mismo tiempo -continuó- vamos a practicar la distancia social, nos vamos a lavar las manos. Vamos a hacer muchas cosas que hemos aprendido en el último periodo de tiempo. Y vamos a abrir de nuevo el país“.

PART ONE: @DavidMuir has an exclusive interview with Pres. Trump in Phoenix, Arizona, asking about the risk of more lives lost to COVID-19 in the push to reopen, testing and the economy and his message to the families of the 70,000 Americans now dead. https://t.co/hzG1drfzIj pic.twitter.com/bivV4KSxJq

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 6, 2020