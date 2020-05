Video y fotos: Los Blue Angels dejaron a Texas feliz; y a los trabajadores de la salud con un digno homenaje

TEXAS – El espectacular sobrevuelo de los Blue Angels de la Fuerza Naval de Estados Unidos en Houston, Dallas y Fort Worth fue una experiencia extraordinaria para los que salieron a presenciar el momento el miércoles.

Help us thank our health care workers 👏👏 https://t.co/bKxWLM7lzP

Residentes texanos vieron el espectáculo que se hizo en honor de las personas que están trabajando en la primera línea para derrotar el coronavirus.

What a moment! Thank you @BlueAngels for today’s flyover to honor first responders, medical personnel, and other essential workers involved in fighting the #COVID19 pandemic. #HouNews #InThisTogether pic.twitter.com/VYTsGqAie2

— HCSOTexas (@HCSOTexas) May 6, 2020