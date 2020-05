DMV abrirá 25 de sus oficinas en California a partir de este viernes

Debido a la orden “Más seguros en casa” el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) cerró sus oficinas para visitas en persona desde el pasado 27 de marzo

Durante el inicio de la pandemia departamento tomó iniciativas para migrar sus servicios a una atención digital por cita, pero ahora que el estado se prepara para ir a la fase 2 de reapertura económica, el DMV reabrirá 25 oficinas de 170 que tiene a lo largo del estado.

The @CA_DMV will reopen SELECT offices beginning Friday, May 8, for transactions that require an in-person visit. To learn more about which #CADMV offices are opening & the select services that will be provided visit: https://t.co/skSOm5GvzY#Covid19 #CoronaVirus #DMV pic.twitter.com/buwqOHYUIR

— CA DMV (@CA_DMV) May 7, 2020