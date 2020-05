El mundo está sorprendido ¿Cómo le hace Mike Tyson para estar en semejante forma a los 53 años?

Mike Tyson es el hombre del momento, a principios de la semana rompió el internet con su video entrenando en el que aparece con la intensidad de un joven de 20 años y no como el hombre de 53 años y 15 años en el retiro que es.

https://twitter.com/Boxing_Exposure/status/1257241646544142338

Pero ¿qué hace Iron Mike para poder estar en ese impresionante estado de forma a su edad?

Para empezar, dejó la carne, transformó su dieta en una 100% vegana, además contrató al entrenador de artes marciales mixtas Rafael Cordeiro con el que entrena igual que hace 30 años.

How much money would it take for you to stand in a ring for one round with 53 year old Mike Tyson? pic.twitter.com/QZrKc5AAof

— Pomp 🌪 (@APompliano) May 2, 2020