Glorias dominicanas de Ligas Mayores recaudan más de $1 millón de dólares para combatir el coronavirus

Más de 50 peloteros dominicanos retirados y en activo que jugaron en las Ligas Mayores, encabezados por Pedro Martínez, Edwin Encarnación, David Ortiz y José Bautista, se han movilizado para obtener recursos que permitan la mitigación del coronavirus en su país, en un esfuerzo que al momento ya supera el $1 millón de dólares en diversos productos de primera necesidad que han sido útiles para ayudar a las personas perjudicadas por los efectos de la pandemia.

Como parte de la ayuda, los ligamayoristas han comprado ventiladores, mascarillas, trajes desechables, kits de prueba, desinfectante de manos, artículos de limpieza y alimentos en un país donde hay más de 8 mil 800 casos confirmados y cerca de 400 muertes.

“Es mucha gente la que necesita cosas diferentes”, dijo Encarnación para MLB.com, “Se necesita mucho aquí en la República Dominicana, así que estamos tratando de recaudar dinero de cada jugador. Hemos contactado a la Asociación de Jugadores para preguntarles si pueden ayudar”, agregó.

La iniciativa ha proporcionado 5 mil kits de alimentos a familias, 32 mil mascarillas KN95 para médicos y enfermeros, 110 mil mascarillas de tres capas para que las usen los ciudadanos dominicanos y 7 mil 700 trajes protectores desechables para médicos y enfermeros.

I spoke to @45PedroMartinez and his wife, Carolina, Adrián Beltré and @RealCarlosGomez about the "Step Up to the Plate" fund, spearheaded by the Pedro Martínez Foundation, and Edwin Encarnación, José Bautista, David Ortiz and Albert Pujols, among other Dominican-born MLB stars. https://t.co/OrGjVRHvNN pic.twitter.com/tJ3861q8tz

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) May 6, 2020