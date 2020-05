Kesha ha descubierto las bondades de las mascarillas para el trasero, igual que Jennifer López

Desde hace mucho se dice que JLo también es fan de este tipo de cuidados

Por norma general, al final del día a Kesha no le quedan ganas ni fuerzas para dedicar más de un par de minutos a desmaquillarse y cuidar de su piel.

En su caso, el único lado positivo de la actual crisis del coronavirus es que le ha obligado a encerrarse en casa, sin nada que hacer para ocupar las muertas muertas, y ha conseguido que empiece a mimarse más a menudo.

Además de haber comprado un rodillo de hielo para masajear el rostro y otro de microdermoabrasión, la estrella de la música también ha descubierto las bondades de unas mascarillas pensadas especialmente para usarlas en el trasero y que se rumorea que son las preferidas de Jennifer López.

“He estado usándolas, y la verdad que ayuda contar con alguien que te las ponga. Esa es una de las ventajas de pasar la cuarentena con mi novio. Es una de las cosas que hago por la noche y que me aporta felicidad”, ha confesado al portal Refinery 29.

El producto de la marca Bawdy del que se ha vuelto fanática, y que cuesta alrededor de diez dólares, promete exfoliar y aportar firmeza a la piel y reducir las marcas al tiempo que da luminosidad.

Por otra parte, Kesha tampoco se muestra demasiado dura consigo misma en las circunstancias actuales y, si le apetece, no ve ningún inconveniente en quedarse en pijama todo el día.

“Otros me levanto y me maquillo un poco y me arreglo las cejas para sentirme mejor“, ha explicado.