Dueña de un salón de belleza que fue encarcelada obligó al gobernador de Texas a retractarse; ya salió libre

La mujer estuvo casi una semana en la cárcel

Foto: Tuyet Nguyen And Tuan Do / Cortesía

TEXAS – El gobernador Greg Abbott modificó sus órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID-19 para remover el encarcelamiento como castigo por violarlas, luego de que una dueña de un salón de belleza fue encarcelada por haber abierto durante la orden de emergencia.

La propietaria salió libre tras estar casi una semana en la cárcel.

En un comunicado de prensa, el procurador de Texas, Ken Paxton, informó el jueves que la Corte Suprema de este estado ordenaba la liberación inmediata de Shelley Luther, quien fue arrestada por las autoridades de Dallas.

El incidente se hizo viral en redes sociales tras desobedecer las órdenes de que cerrara su salón de belleza, el cual abrió desde una semana y media antes de que el gobernador Abbott ordenara que ya se pueden abrir. Tras varias advertencias, fue arrestada.

Te puede interesar: ¡Que cruel! Con una plancha le quemó los pies y la cadera a un niño; y según lo estaba cuidando

La decisión de la dueña provocó momentos de tensión y disgusto entre otros comercios aledaños porque con su acción que desafió a las autoridades del Condado Dallas, atrajo la atención del grupo Open Texas, que ha estado exigiendo la reapertura del estado desde hace varias semanas, y llegó a respaldar el negocio de Shelley Luther con miembros armados con rifles de alto poder.

Tras varias advertencias, Luther fue arrestada, llevada antes un juez que la puso tras las rejas por una semana y deberá pagar $500 por cada uno de los 7 días que mantuvo el negocio abierto.

“Meter a los texanos a la cárcel que han cerrado sus negocios sin culpa propia no tiene sentido, y no permitiré que suceda. Por eso estoy modificando mis órdenes ejecutivas para asegurar que el confinamiento no sea un castigo por violar una orden. Esta orden es retroactiva al 2 de abril, reemplaza las órdenes locales y, si se aplica correctamente, debería liberar a Shelley Luther”, dijo Abbott.

Shelley Luther abrió su salón de belleza una semana antes que el gobernador de Texas permitiera la reapertura de estos negocios ”no esenciales”. Pero una semana antes, no se sabía y ella argumentó que debía darle de comer a sus hijos y sus empleados también necesitaban hacerlo, además de pagar cuentas pendientes.

Te puede interesar: ¿Es muy pronto? Entérate cuando están programados para salir de Galveston los cruceros de Carnival; la fecha te puede sorprender