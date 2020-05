Laura Vignatti presume sus curvas en una faldita de tubo que delinean su sensualidad

View this post on Instagram

Jueves de #Tbt y de hablar con gente que amo! Que bonitas son las amistades que duran para toda la vida y sabes que por más que pase el tiempo y haya un mar de distancia siempre estarán ahí. ✨🍃🐥 #LauraVignatti . . . . 📸 @winnie__foto @itseldeltoro #photography #friends #photooftheday #poemas #photoshoot #tb