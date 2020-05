Lo que debes saber para adivinar el futuro con un péndulo

Usar este método adivinatorio es muy sencillo; te decimos cómo lo puedes fabricar y usar

La radiestesia es una actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de que todas las personas, animales y objetos emiten una serie de estímulos magnéticos que pueden ser percibidos. El método adivinatorio con los péndulos se basa en este concepto para predecir lo que aún no ha pasado.

Los péndulos son objetos que cuelgan de una cadena o cordón y pueden ser fabricados prácticamente de cualquier cosa. Los hay desde los más sofisticados hechos con cadenas de oro y piedras preciosas, hasta los más sencillos hechos con un cordón y un botón.

Es por eso que este método adivinatorio está al alcance de cualquiera ya que puedes fabricar uno con cualquier material.

Cómo hacer tu propio péndulo

Puedes elegir cualquier material siempre y cuando no sea demasiado pesado. Los expertos sugieren fabricarlo con cuarzos o cristales, pero también puedes elegir pequeños objetos como un pedazo de madera, metal o plástico.

La cuerda debe ser de material flexible y resistente, por ejemplo, hilo de pescar, una cadena, un cordón, una agujeta, etcétera. La medida ideal es de aproximadamente 11 pulgadas. Deberá permitir que se mueva libremente sin que se rompa.

Una vez que ya elegimos el material hay que cargarlo con energía personal para sintonizarlo con nosotros. Hacerlo es muy sencillo solo necesitamos llevarlo colgado en el cuello o guardarlo en el bolsillo por unos días.

Cómo usar el péndulo

Los péndulos responden a preguntas elementales cuya respuesta es “sí” o “no”, por lo que es muy importante formular bien los cuestionamientos que haremos. Te sugerimos apuntar en una hoja todas las preguntas que deseas responder para concentrar tu energía en el péndulo.

Busca una habitación tranquila donde preferentemente no haya ningún objeto electrónico como televisiones, computadores, tablets, smartphones o consolas de videojuegos. Luego, siéntate en una mesa de madera o cristal (nunca de metal) y apoya los codos. No cruces los brazos, ni las piernas.

Realiza unos ejercicios de respiración y toma el péndulo por la mitad de la cadena con los dedos índice y pulgar de la mano derecha y manteniendo el puño cerrado.

Lo primero que debes preguntar es si está ahí; si se mueve es evidente que ya está cargado de nuestras energías, caso contrario deberás cargarlo contigo por más tiempo.

La primera pregunta que debes hacer es una que conozcas su respuesta a la perfección como si nos llamamos de tal forma, si somos mujer u hombre y cosas por el estilo.

Regularmente, si está girando en sentido de las manecillas del reloj es “sí”; en el sentido contrario la respuesta es “no”, pero esto dependerá de cada péndulo, por eso es importante calibrarlo con preguntas cuyas respuestas tengamos presentes.

¿Cómo formular las preguntas?

Es muy importante no cargar emocionalmente al péndulo, por lo que si eres primerizo es ideal comenzar con preguntas que no tengan implicación sentimental. Toma en cuenta que hay que ser claros y concisos, no especulativos; es decir no formules una pregunta así: “¿Podría salir de la ciudad en vacaciones?”, la manera correcta es: “¿Saldré de la ciudad en vacaciones?”. Tampoco se recomienda hacer preguntas en negativo como “¿No saldré de vacaciones?”.

Una vez que tengas práctica, comienza a preguntar cosas rutinarias, por ejemplo, saber dónde has dejado un objeto que no encuentras, si le gusto ese lugar a una planta que recién colocaste en tu hogar, etcétera.

¿Cómo limpiar el péndulo?

Cada que acabes de consultar el péndulo se recomienda que lo descargues de energía. Solo tendrás que sumergirlo en agua y dejarlo reposar en la oscuridad por un par de horas como mínimo.

