Norma Palafox abrió su corazón y rompió en llanto al recordar a su madre fallecida

La jugadora de las Chivas quiere ser recordada como "la hija de la Licenciada Norma"

La jugadora de las Chivas Norma Palafox abrió su corazón en una entrevista para el “Franjatón”, una iniciativa impulsada por el Club Puebla que busca recaudar fondos para bancos de alimentos que ayudarán a la población vulnerable durante la contingencia por el coronavirus.

La futbolista fue cuestionada cobre cómo le gustaría ser recordada y sorprendió su respuesta, ya que lejos de hablar de sus logros en el fútbol recordó a su madre quien falleció el año pasado y a quien le dedica su vida.

“Como Norma Palafox, no quiero un título. Aquí como la hija de Norma. Muchas de las cosas que hice cuando mi mamá estuvo en vida, la mayoría si no es todo, lo hice para ella y desde el día que ya no está hasta que sea mi último día de vida va a seguir siendo así. Por eso trato de plasmarla siempre. Todo lo que soy es gracias a ella, todo lo que hice es gracias a ella y que todo lo que hago es gracias a ella, por eso quiero ser siempre recordada como la hija de la ‘Lic Norma’, no como la Norma que metió un gol en un campeonato o la que baila“, declaró la deportista que no pudo contener las lágrimas a partir de minuto 25 del video.

De igual manera, Palafox comentó que sigue el ejemplo de su mamá y quiere que también la recuerden a ella por todo lo que le enseñó a la jugadora.

“La Norma que teniendo a una mujer extraordinaria a mi lado que era mi mamá pues soy lo que soy. Siempre va a ser mi sueño y mi deseo que también la recuerden a ella, quiero ser un reflejo de ella, una persona buena, trabajadora, luchadora y que nunca se da por vencida. Así quiero que me recuerden porque es lo que me enseñó y es lo que me dejó ella”, expresó.

Norma perdió a su madre en septiembre pasado mientras se encontraba participando en el programa “Exatlón Estados Unidos” por lo que tuvo que abandonar el show. La señora palafox era abogada y murió a consecuencia de problemas respiratorios.