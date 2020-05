Robaron medallas olímpicas y anillo de campeón a Patrick Ewing

El exbasquetbolista reveló que fue víctima de un robo en su casa

Patrick Ewing, el exbasquetbolista que recordamos por sus éxitos con los New York Knicks, reveló el martes que fue víctima de un allanamiento en su casa, en el cual le sustrajeron elementos de mucho valor para él, incluyendo dos medallas de oro olímpicas y su anillo de campeonato de la NCAA.

“Mi casa fue allanada en Nueva York, y me robaron las medallas”, dijo el exjugador en The Dan Patrick Show. “Así que llamé a Jerry Colangelo (ex presidente de USA Basketball) y fue genial al poder conseguirme dos medallas de reemplazo. Me ayudó. Es un gran tipo”, agregó, haciendo alusión a las preseas obtenidas con el Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1992.

Sobre el anillo, reveló que lo pudo recuperar cuando vio que alguien intentaba venderlo por internet.

“Se llevaron mi anillo de campeonato universitario, pero alguien trató de venderlo en eBay y pude recuperarlo“, explicó.

El 11 veces All-Star y Miembro del Salón de la Fama desde el 2008 mencionó que la entrevista que era la primera vez que hablaba sobre este hecho frente a una cámara.