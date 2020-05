Anuncian fecha de reapertura de un parque Disney en Orlando tras luz verde del gobierno

Es un pequeño paso hacia la normalidad en Walt Disney World Resort. El complejo comercial al aire libre Disney Springs, que ha estado cerrado durante más de un mes debido a la pandemia del coronavirus, comenzará a reabrir lentamente a partir del 20 de mayo.

La noticia llegó el jueves a través de una publicación en el blog de Walt Disney World. No incluía detalles sobre qué tiendas y restaurantes estarán entre los primeros en abrir.

Te puede interesar: ¿Amenaza de cierre inminente de los parques de Disney en Florida por el coronavirus?

Será con un horario reducido, estacionamiento y límites en la capacidad para mantenerse en línea de acuerdo con las reglas de distanciamiento social.

“Disney Springs comenzará a reabrir de una manera que incorpore medidas de seguridad mejoradas, que incluyen procedimientos de limpieza mejorados, el uso de revestimientos faciales adecuados tanto para los miembros del elenco como para los visitantes”, indicó Matt Simon, vicepresidente de Disney Springs.

#BREAKING: Disney Springs will begin its phased reopening on May 20. A limited number of shopping and dining locations will be operating. pic.twitter.com/jzfGTsd5DE

— Joel Franco (@OfficialJoelF) May 7, 2020