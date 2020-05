Arrestan a enfermera por robar a paciente moribundo en Nueva York

La enfermera Danielle Conti fue arrestada ayer como sospechosa de robar la tarjeta de crédito de un paciente moribundo con coronavirus en Staten Island y usarla para hacer compras.

Conti, de 43 años y residente de Old Bridge (Nueva Jersey) trabajaba en el Hospital de la Universidad de Staten Island cuando aparentemente tomó la tarjeta de crédito de Anthony Catapano, un hombre de 70 años que había muerto el 12 de abril, dijo la policía.

Ayer fue acusada de hurto y posesión criminal de propiedad robada, según New York Post.

Una hija del paciente descubrió cargos por menos de $100 dólares y fue a una estación de policía en Staten Island para denunciar la malversación el 28 de abril, dijeron policías.

Conti supuestamente usó la tarjeta para comprar gasolina y víveres en una fecha no precisada, según NBC News.

Un portavoz del hospital dijo que la enfermera, quien ha sido empleado allí desde 2007, fue suspendida.

“Danielle Conti ha sido suspendida temporalmente y se enfrenta al despido en respuesta a los cargos de delito grave”, dijo el vocero. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades policiales, y el hospital está llevando a cabo su propia investigación”.

Conti recibió un boleto de comparecencia y será procesada en una fecha posterior, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Staten Island.

Una fuente policial comentó: “Hay manzanas podridas en todas las industrias. Es sólo que estas son las personas que crees que te van a cuidar. Mientras tanto, están cometiendo grandes hurtos contra ti”.

Catapano murió de coronavirus después de una semana de tratamiento en ese hospital, según una publicación de Facebook de su hija Tara Catapano.

🤭 While 70 y/o Anthony Catapano lay DYING from #coronavirus at a Staten Island hospital, nurse Danielle Conti allegedly used his credit card to buy $60.23 worth of groceries and gas. Horrendous.

With @BKriegstein @JohnAnnese @Tomtracyv @lmcshanenydn https://t.co/nEc75feWBW

— Esha Ray (@ByEshaRay) May 7, 2020