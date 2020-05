¿La nueva realidad? Causa sensación protocolos sanitarios en escuelas chinas por el coronavirus

La nueva normalidad de las escuelas chinas implica la introducción de un estricto protocolo de desinfección que deben atravesar todos los alumnos antes de ingresar a las instituciones educativas. Así lo muestra un video de 44 segundos que se convirtió en viral en todo el mundo a través de Twitter y YouTube.

Desde el pasado lunes 27 de abril, las escuelas chinas han comenzado a reabrir sus puertas de manera gradual. Los primeros en regresar fueron los más grandes mientras se estima que durante la próxima semana todos los alumnos, incluidos también los más pequeños, ya estén reincorporados al sistema escolar.

El video viralizado, original de TikTok, muestra cada uno de los pasos del proceso sanitario: un niño llega a la puerta de la escuela con una mascarilla puesta. Antes de ingresar, levanta los pies para la desinfección de las suelas de zapatos y, a continuación, tira el barbijo en un cesto. Luego se lava las manos en un máquina. El recorrido continúa en una parada para desinfectar la ropa y la mochila con un rociador a la que le sigue el control de la temperatura y el secado de manos. Finalmente, el pequeño ingresa formalmente en el edificio de la mano de una maestra.

