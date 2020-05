“No le den de comer”: Los humillantes castigos de Michael Jordan a sus compañeros en Chicago

Ahora que Michael Jordan vuelve a estar en el centro del reflector por el documental “The Last Dance”, el cual narra la temporada 1997-98 con los Bulls de Chicago en su camino a la obtención de su sexto título en ocho años y que marcó el final de una era en la historia de la organización, reviven algunos relatos con la cara menos amable del astro el básquetbol.

A más de 20 años de distancia, se han recuperado algunos testimonios que dejan ver que atrás de uno de los deportistas más exitosos de todos los tiempos, había también un personaje que podía ser cruel y soberbio incluso con sus compañeros de equipo.

En entrevista para el programa de radio “Tolbert, Krueger y Brooks” en la estación KNBR del área de San Francisco, el periodista y escritor Sam Smith, autor del libro “The Jordan Rules”, que trata sobre los Bulls de Chicago a principios de la década de los noventas, recordó un pasaje oscuro en la historia de MJ.

Sam Smith on KNBR’s podcast: "Michael Jordan took Horace Grant's food away on the plane because Horace had a bad game, Jordan told the stewardesses ‘Don’t feed him, he doesn’t deserve to eat.’”

