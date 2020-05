La millonaria inauguración que tendría el SoFi Stadium sin aficionados en sus gradas

La NFL ha dado a conocer los detalles de su temporada 2020 en medio de la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia por el coronavirus y la incertidumbre que la enfermedad ha provocado en la mayoría de la población del mundo; sin embargo, si todo se mantiene de acuerdo a lo programado por la Liga, el próximo domingo 13 de septiembre será una fecha obligada para los aficionados al fútbol americano cuando en el horario estelar los Cowboys de Dallas, la franquicia deportiva más cara del mundo, visite a los Rams de Los Ángeles en el estadio más caro del mundo, el flamante SoFi Stadium.

Bajo este panorama, el inmueble, valuado en $5 mil millones de dólares, tendría una inauguración deslucida ante la inminente posibilidad de que el duelo entre Rams y Cowboys se juegue a puerta cerrada, pero peor aún, no solo sería ese partido, sino el resto de la campaña regular, luego de que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ya considera el escenario de no contar con espectáculos masivos por lo que resta del año, lo que dejaría a los aficionados sin disfrutar la experiencia del nuevo estadio hasta 2021.

The build up.

2020 schedule drops at 4:30 PM PT. Who do you think we'll open @SoFiStadium with? pic.twitter.com/WKYEIK9D7T

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) May 7, 2020