Se quedan con las ganas: A-Rod y JLo dan marcha atrás en su intento por comprar a los Mets

La pareja de Alex Rodríguez y Jennifer López habrían cesado en su intento por comprar a los Mets de Nueva York, luego de no encontrar el socio que estaban buscando para emprender una nueva aventura como copropietarios del equipo de Queens, en una encomienda que se fue complicando conforme la crisis global del coronavirus ha impactado en la economía estadounidense.

De acuerdo a información publicada por el New York Post, A-Rod y JLo buscaban una sociedad con el multimillonario en el terreno de la biotecnología, Wayne Rothbaum; sin embargo, dicho acuerdo no fue posible ya que no estuvo dispuesto a invertir más allá de $1 mil millones de dólares, cuando la franquicia, propiedad de la familia Wilpon, estaba valuada en cerca de $2.6 mil millones, antes de la crisis por la pandemia de COVID-19.

Según el diario neoyorquino, otro factor fue que Rothbaum quería un mayor control del equipo respecto al que la pareja estaba dispuesta a conceder. “El asunto de Rothbaum se desinfló rápido”, comentó una fuente citada por el NY Post. “No fue su primera elección, pero fue el primero en aceptar los siguientes pasos”, agregó.

Por lo pronto, el futuro de los ‘Metropolitanos’ sigue incierto como un equipo que reporta pérdidas y que se ha devaluado a raíz de impacto económico provocado por el coronavirus.

