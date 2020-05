Cómo ahorrar $1 millón de dólares y jubilarte a los 31

Todos hemos tenido en la cabeza la idea de ser millonarios y de nunca volver a trabajar, viajar por el mundo entero disfrutando de una pensión. Kristy Shen y Bryce Leung lo hicieron y se jubilaron a los 31 y 32 años respectivamente.

Kristy procede de una familia china que se mudó a Canadá cuando ella tenía 8 años. Ella cuenta que la mayoría de las decisiones que ha tomado en la vida son gracias a la ayuda de las matemáticas.

Cuando era adolescente, decidió estudiar informática después de descubrir el costo de las carreras universitarias y cuáles de ellas tendrían los mejores sueldos. Esa toma de decisiones ha continuado hasta su edad adulta en la que decidió tener una jubilación anticipada a la edad de 31 años.

En 2012, Bryce le dijo a su esposa Kristy que sus ahorros podrían alcanzar un millón de dólares canadienses, por lo que podrían jubilarse al tener 30 años.

Sin embargo Kristy contó al diario británico The Guardian, que el cálculo estaba mal, pero después de hacer un análisis las matemáticas demostraron que el objetivo era una realidad.

Kristy y Bryce son jóvenes que representan al movimiento FIRE, Financial Independence Retire Early, que anima las personas a ahorrar de manera agresiva con el objetivo de jubilarse de manera anticipada.

La pareja creó el blog Millennial Revolution y publicaron el libro Quit Like a Millionaire que fue publicado en 2019 para enseñar a otros jóvenes a continuar su método de ahorro y alcanzar su objetivo.

En su blog cuentan que el primer paso fue ahorrar en un depósito para comprar una casa, pero encontraron un problema. Cuanto más ahorraban más subían los precios de la vivienda.

Finalmente en 2010, después de 7 años de ahorros, lograron reunir unos $355,000 dólares.

Después comenzaron a utilizar la regla del 4% de ahorro. Calcularon sus gastos básicos a lo largo del año, unos $25,000 dólares y los multiplicaron por 38 para llegar al millón, la cantidad que necesitaban para jubilarse.

Durante nueve años consiguieron ahorrar cuatro quintas partes de ese dinero y le sumaron $140,000 dólares que consiguieron usando inversiones de bajo riesgo.

Además tuvieron que dejar de comer fuera de su hogar, usaron solo el transporte público y los servicios de auto compartido, además de vivir en los suburbios para ahorrar la renta del alquiler.

La pareja se dio cuenta que gastaba cerca $280 dólares en cerveza, casi la cantidad que costaba el alquiler del dormitorio de la universidad al mes.

This Swedish palace ain't no joke! The grounds are enormous and even if you don't go inside, you'll be impressed with the garden. Anyone been to the Drottningholm palace in Stockholm? What did you think? #FinancialIndependence #NomadicLife pic.twitter.com/e6yJPuJgcH

— FIREcracker (@FIRECracker_Rev) December 20, 2019