Enfermera latina “protege” a David Beckham del COVID-19

La estatua de David Beckham, que adorna el círculo de honor del LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park de Carson, sorprendió a todos hace unos días al unirse a la prevención del COVID-19 con una mascarilla con el logo del equipo.

En redes sociales la imagen causó muchas reacciones, incluida la del legendario mediocampista inglés que también aplaudió el hecho.

La creadora del popular tapabocas fue Dominique Mejía, una enfermera de la ciudad de Rancho Cucamonga que inició su negocio de mascarillas hechas a mano debido a la emergencia de salud; y en el que hoy dedica hasta 12 horas diarias para cumplir con sus pedidos.

“Una persona que trabaja en Galaxy me mandó un mensaje en Instagram y me preguntó si podía hacer una mascarilla grande para [la estatua de] Beckham y le dije: ‘Claro que sí’”, contó a La Opinión la mujer de 37 años y madre de tres hijos.

“Estaba muy nerviosa pensado si le iba a quedar bien, porque yo no fui a medirlo, ellos me mandaron las medidas”, agregó.

Dominique tiene ya varios diseños de mascarillas que van desde dibujos animados hasta colores sólidos, pero el éxito de su negocio han sido las mascarillas de equipos deportivos como Dodgers, Angels, Rams, Broncos y muchos otros que han enloquecido a sus clientes, incluida la del equipo más ganador de la MLS.

“A nosotros nos encantan los deportes, a mí me encantan los Dodgers, pero también el Galaxy, porque mi esposo es un gran aficionado del fútbol”, explicó la salvadoreña-estadounidense, que cuenta con mucha emoción haber sido la elegida para ‘proteger’ la estatua de Beckham.

Un negocio basado en la solidaridad

Dominique, que trabaja en una escuela como enfermera, confesó que no planeaba iniciar un negocio con sus mascarillas, sino ayudar a sus colegas.

“Cuando todo esto comenzó compré una máquina de coser para hacer unas cobijas para mi hijo, pero mi esposo necesitaba mascarillas y le hice una… Luego me di cuenta de la escasez que había en los hospitales y que estaban aceptando donaciones”, dijo la mujer.

“Entonces hice muchas para donarlas al hospital San Antonio, cerca de donde vivo [en el condado de San Bernardino]”.

Cuando su esposo le pidió que le hiciera un tapabocas del Galaxy, Dominique no imaginó que sería el inicio de un negocio que hoy le está ayudando a costear los gastos de la educación de su hija mayor.

“Mi esposo tiene un podcast [programa de radio en línea] donde habla del Galaxy, él posteó su mascarilla en Instagram y después la gente me empezó a mandar mensajes para comprarlas”, recuerda.

“Y pues yo no podía donar tantas, porque no tengo el dinero para hacerlo. Entonces las vendí y la gente empezó a postear las fotos con mis mascarillas y las órdenes seguían llegando”, agregó Dominique, quien dice que tuvo que crear una cuenta en Instagram solo para atender a sus clientes bajo el usuario @craftynurse.

Dominique se escucha feliz por estar poniendo su granito de arena para que las personas se protejan y el virus pueda contenerse.

“Como enfermera me siento muy bien, por eso lo hice porque yo sé lo importante que es protegernos a nosotros y proteger a los demás, me siento feliz de poder aportar a la comunidad”.

Sobre el repentino éxito de sus mascarillas, Dominique dijo que algo así le iba a pasar.

“Soy enfermera en una escuela, ahorita no estoy trabajando porque los niños no tienen clases [presenciales]. Normalmente no tengo tiempo, pero quise ayudar a la comunidad con esto y luego empezaron a comprármelas… No me lo esperaba”.

