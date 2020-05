Malos contratos, un desfalco, bancarrota: la mala suerte de Scottie Pipen con el dinero

Scottie Pippen, uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, pilar de los Chicago Bulls y eterna sombra de Michael Jordan; Pippen es uno de los personajes más queridos de la serie documental ‘The Last Dance’, mucha de su simpatía viene porque, pese a ser una súper estrella, su sueldo en Chicago siempre fue menos e lo merecido.

Pero esto solo abre la puerta para darnos cuenta la mala suerte que siempre tuvo Scottie en cuestiones económicas, aquí un recuento:

En 1991, le pese a quien le pese, Pippen firmó el contrato más tonto en toda la historia de la NBA al poner en salen una extensión por 7 años y poco más de 18 millones de dólares, lo que lo colocó en algún punto en el ranking de los mejor pagados como el infame número 122.

Scottie Pippen's financial advisor Robert Lunn convicted on five counts of bank fraud. He took advantage of Pippen, jury finds.

— Kim Janssen (@kimjnews) October 17, 2014