Sufría un dolor en la espalda y descubrió que tiene tres riñones

Una tomografía reveló el extraño caso

Un hombre de 38 años acudió al Hospital do Rim, en Sao Paulo, debido a una dolencia lumbar, pero cuando los médicos comenzaron a examinarlo, se llevaron una gran sorpresa.

El brasileño, que sufría un dolor en la espalda, descubrió que tiene tres riñones, una condición extremadamente rara que sólo está reportada en 100 casos en la literatura médica.

Afortunadamente, el padecimiento del hombre no tenía nada que ver con sus riñones, sino con una hernia discal que llevó al equipo médico a realizarle una tomografía computarizada. Fue en este examen donde notaron la presencia del órgano extra, según un artículo publicado en el New England Journal of Medicine que documentó el proceso.

De manera general, los humanos tenemos dos riñones en los costados de la espalda, pero este paciente cuenta con un riñón normal en el lado izquierdo, y dos riñones fusionados que se ubican cerca de su pelvis.

Los médicos comprobaron que los tres riñones del hombre trabajan bien y que su función renal es completamente normal, por lo que no requirió mayor intervención; así que su hernia discal recibió el tratamiento necesario y fue enviado a casa.

Y si bien esta condición es muy rara, generalmente nadie se da cuenta de ello a menos que deba ser sometido a un examen especializado por otras causas.