Teoría de conspiración: ¿el asesinato del padre de Michael Jordan tuvo que ver con su adicción a las apuestas?

Una escalofriante hipótesis sobre lo caro que pudo haberle costado su adicción al juego

El primer retiro de Michael Jordan del básquetbol profesional en 1993 fue demasiado doloroso para sus seguidores y demasiado extraño para los expertos. ¿El mejor atleta de la historia despidiéndose en el mejor momento de su carrera? Algo no cuadraba y honestamente, sigue sin cuadrar.

La versión oficial que Michael nos dio en octubre de 1993 fue que había perdido la motivación y que la muerte de su padre había cambiado algo en su mindset que lo obligaba a probar suerte en el beisbol de ligas menores, por más extraño que pareciera.

Was Michael Jordan Forced Retire in 1993 Due to His Gambling Addiction? A Look Back at the Conspiracy Theories – Essentially Sports – https://t.co/b64jJXSj5L

#NBA pic.twitter.com/ff57sTd0Ms — Crypto Sports (@CryptoSportsmag) May 8, 2020

Sin embargo y como siempre, no faltan las teorías de conspiración al respecto y una de las más escalofriantes es la que involucra, precisamente la muerte de James Jordan:

Según sostienen algunos, Michael andaba en malos pasos y con malas amistades en el mundo de las apuestas, lo que obligó, junto con David Stern, comisionado de la NBA, a alejarse de las duelas para evitar un escándalo como el de Pete Rose que devastó al beisbol de grandes ligas.

El antecedente: la policía encontró un cheque por 57,000 dólares a nombre de un traficante de poca monta de South Carolina, el cheque era real y se debía a “deudas de juego”, ahí se encendieron las alarmas sobre la gente con la que Michael estaba haciendo tratos.

Gambling, drug dealers, and murder: the facts behind the craziest conspiracy theories about Michael Jordan.https://t.co/eTD0gox0MV — Sporting News (@sportingnews) May 3, 2020

Al parecer, Jordan no era muy buen perdedor y tardaba en pagar sus deudas de juego, sumando a veces cantidades considerables de hasta cerca de un millón de dólares, según publicó Richard Esquinas en su libro Michael & Me: Our Gambling Addiction… My Cry for Help, en el que narra detalladamente la extrema adicción al juego que compartió con ‘His Airness’.

Y aquí es donde la parte macabra de la conspiración toma forma, pues, lo que oficialmente se declaró como un asesinato luego de un asalto por dos jóvenes inexpertos, terminó en la mente de muchos como el asesinato del padre de Jordan a manos de la mafia debido a deudas de juego que Michael decidió no pagar.