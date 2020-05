Médico critica a United por vuelo repleto entre Newark y San Francisco

Un doctor de San Francisco criticó a la aerolínea United por permitir un vuelo entre Newark y San Francisco.

El doctor Ethan Weiss, cardiólogo de la Universidad de San Francisco que estuvo de voluntario en un hospital de Nueva York para ayudar a atender pacientes de COVID-19, hizo la denuncia en redes sociales.

“Creo que United relajó su política de distanciamiento social. Todas los asientos llenos en este 737”, escribió Weiss en Twitter. El mensaje estaba acompañado de una imagen del vuelo.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL

— Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020