¿Qué tan seguro es tener tu dinero en cuentas de ahorro?

Hay mucha gente que prefiere poner su dinero debajo del colchón que en una cuenta de ahorro

Las cuentas de ahorro son uno de los lugares más seguros en donde puedes poner tu dinero. Sin embargo, la seguridad de tu cuenta en realidad dependerá en gran medida de qué tan bien protejas tu tarjeta de débito y de qué tan segura sea tu contraseña de banca en línea.

Pero incluso en el caso de que un ladrón se apoderara de tu tarjeta o pudiera ingresar a tu banca en línea, la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos te protegería, según se informó en el portal The Motley Fool.

Y es que si pierdes o roban tu tarjeta de débito, la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos limita tu responsabilidad por transacciones no autorizadas a:

–$0 dólares si notificas a tu banco de inmediato, antes de que se realice cualquier transacción fraudulenta. Es decir que no tendrías que pagar nada de lo que se haya comprado con tu tarjeta si notificas de su robo o extravío rápidamente.

–$50 dólares si notificas a tu banco dentro de los dos días hábiles de haberla perdido.

–$500 dólares si notificas al banco después de dos días hábiles, pero dentro de los primeros 60 días hábiles de haberla perdido.

Para transacciones no autorizadas que no son el resultado de una tarjeta de débito perdida o robada (por ejemplo, que alguien haya hackeado tu cuenta y haya realizado una transferencia), no serás responsable en absoluto de pagar nada mientras informes las transacciones no autorizadas a tu banco dentro de los primeros 60 días hábiles.

Así que, como ves, tener tus ahorros en el banco no sería tan riesgoso como podría creer.

