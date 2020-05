UFC 249: Henry Cejudo defiende su título y luego sorprende al anunciar que se retira

La función sin aficionados es el primer evento mayor desde el inicio de la pandemia

Henry Cejudo, campeón olímpico de lucha por Estados Unidos y monarca del UFC en dos distintas divisiones, agregó la noche del sábado otro logro a su carrera.

El hombre de sangre mexicana originario de Los Ángeles noqueó a Dominick Cruz cerca del final del round 2 en la pelea coestelar del UFC 249 en Jacksonville, Florida. Al hacerlo, Cejudo ahora ha defendido tanto su corona de peso mosca como la de peso gallo, la cual expuso esta noche.

La sorpresa vino después, cuando al ser entrevistado en el octágono, el guerrero de 33 años de edad anunció que se retira.

Al comenzar el segmento de peleas principales del UFC 249 en Jacksonville, Florida, el impresionante Francis Ngannou (15-3) acabó en 20 segundos con Jairzinho Rozenstruik (10-1), la cuarta victoria seguida del gigante camerunés en el primer round.

Una de las primeras imágenes chuscas de la noche fue cuando el famoso anunciador de ring Bruce Buffer apareció con su mascarilla cuando se preparaba para el inicio de la función.

UFC Octagon announcer Bruce Buffer wearing a protective mask cageside as a precaution before UFC 249 begins Saturday night. Photo: Cooper Neil for ESPN https://t.co/QHHVI5snWb pic.twitter.com/yPGCreFiqJ — Marc Raimondi (@marc_raimondi) May 9, 2020

Buffer eventualmente subió al octágono con un llamativo blazer.

The words we've all waited to hear: WE. ARE. LIVE! 🎙️ @BruceBuffer gets an all-timer of a card underway at #UFC249! pic.twitter.com/zDxat6AUpt — UFC (@ufc) May 9, 2020

Decisión absurda

En una de las peleas preliminares se enfrentaron dos leyendas del UFC, Anthony Pettis (23-10) y Donald “Cowboy” Cerrone (33-15) en peso welter. Los jueces le dieron el triunfo por puntos a Pettis, lo cual sorprendió a todos, incluyendo al propio vencedor, quien tras escuchar el veredicto no lo podía creer con su reacción y sus palabras para Cerrone.

xxx