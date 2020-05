3 formas de ahorrar dinero en tu factura de teléfono celular

Estos consejos podrían ser de mucha utilidad para tu economía en estos tiempos difíciles

En estos tiempos en los que muchas personas deben cuidar más su economía debido a la crisis de salud provocada por el coronavirus, no está de más hacer algunos ajustes en tu plan de teléfono para disminuir los costos de este servicio.

Por eso, a continuación, te compartimos tres acciones que te podrían ayudar.

1–Cambia de operador

Esta es una de las primeras cosas que debes hacer cuando quieras ahorrar dinero en tu factura de teléfono. Toma en cuenta que si bien hay muchas empresas famosas por ahí, como AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon, Metro, Cricket y Boost, también hay otras que son más pequeñas, pero que podrían tener mejores precios para ti.

Haz una búsqueda, compara precios y elige la que más te convenga.

2–No compres un nuevo modelo

Recuerda que, si cambias de operador, no significa que tienes que comprar un nuevo teléfono. Las políticas de desbloqueo ahora son más flexibles y, con las nuevas tecnologías, la compatibilidad de dispositivos cada vez es un problema menor, lo que quiere decir que ahora es muy fácil llevar tu teléfono a un nuevo proveedor.

3–Reduce tus datos móviles

Como seguro ya sabes, actualmente casi no pagas nada por los minutos de voz y mensajes de texto, ya que normalmente son ilimitados. Ahora, realmente estás pagando por los datos móviles, la conexión a internet de tu teléfono, ya sea para ver videos o para hacer videollamadas.

En pocas palabras, entre más datos uses, más pagarás.

Para ahorrar en datos, primero revisa la cantidad que has usado en tus últimas facturas y después busca un plan que se adapte a tus necesidades. De esta forma, no estarás pagando por los datos que no usas.

