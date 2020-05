Ardido: Patrick Ewing se niega a ver el documental de Jordan porque no quiere recordar sus derrotas contra él

"Tienen un documental que pretenden restregarme en la cara"

Con el lanzamiento de The Last Dance, el documental de ESPN y Netflix que se centra en Michael Jordan y los Chicago Bulls de la temporada 1997-98, hemos podido conocer má sa profundidad la vida del ídolo del basquetbol y uno de los equipos más importantes e icónicos de la NBA. Sin embargo, pese a su gran popularidad, hay quienes no quieren ver la serie documental porque les trae malos recuerdos y tal es el caso de Patrick Ewing.

Ewing es uno de los jugadores históricos de los Knicks de Nueva York y fue compañero de Jordan en el Dream Team. En una entrevista reciente con The Dan Patrick Show, “Pat”, ahora de 57 años, confesó que no ha visto el documental porque es como restregarle en la cara todas las veces que fue derrotado por Jordan.

“Tuve que vivir eso. Tuve que vivir a través de él y de todas las batallas que tuvimos que pasar, ahora tienen un documental que pretenden restregarme en la cara. Como fanáticos, la gente está asombrada de él, pero nosotros somos los que tuvimos que luchar contra él. Como competidor, no puedes pensar en él como ‘Michael Jordan: uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado el juego’. Estás ahí afuera tratando de patearle el trasero, y tú y tu equipo están tratando de hacer todo lo posible para tratar de vencer a ese equipo”