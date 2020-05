Cómo usar la cruz de San Benito contra los espíritus malignos

San Benito fue un poderoso exorcista que sometía a los espíritus malignos utilizando la Santa Cruz, según las creencias cristianas

La medalla o Cruz de San Benito es un elemento religioso muy usado para combatir y alejar a las entidades paranormales. San Benito fue un santo que tuvo una vida espiritual ejemplar ya que fue un poderoso exorcista que sometía a los espíritus malignos con la Santa Cruz como arma sacramental, por eso ahora es conocida como la Cruz de San Benito.

El Crucifijo de la Buena Muerte, como también es nombrado, ha sido reconocido por la Iglesia como una ayuda para los creyentes cuando están en peligro, sienten el mal a su alrededor o a la hora de la muerte, según reseña el portal religioso Get Fed.

Se cree que quienes llevan la medalla de San Benito cuando mueren serán protegidos en su camino hacia el más allá siempre y cuando se encomienden al Padre, se confiesen o al menos invoquen el nombre de Jesús con arrepentimiento.

En el contexto relacionado con la lucha entre el bien y el mal en el plano terrenal, la Iglesia otorga a este sacramental un gran poder en los rituales de exorcismo.

Cómo usar la Cruz de San Benito

La Iglesia recomienda que la medalla o Cruz de San Benito sea bendecida por un obispo, sacerdote, padre o líder religioso. Se pueden colocar en el hogar, el auto, el lugar de trabajo o portarlas nosotros mismos en un llavero, una cadena, pulsera o joyería que sea de nuestra elección.

Su poder reside en la fe que tenga su portador y sirve para combatir la brujería, obsesiones diabólicas, protección contra espíritus malignos, como armadura contra la tentación e incluso se cree que brinda protección a las personas que sienten miedo de tormentas y rayos.

El significado de las iniciales en la medalla se San Benito

C.S.P.B. (Crux Sancti Patris Benedicti) Cruz del Santo Padre Benito.

C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux) La Cruz Santa sea mi Luz.

N.D.S.M.D. (Non Drago Sit Mihi Dux) No sea el demonio quien me conduzca.

V.R.S. (¡Vade Retro, Satana!) ¡Vete atrás, Satanás!

N.S.M.V. (Numquam Suade Mihi Vana) No me atraigas a la vanidad.

S.M.Q.L. (Sunt Mala Quae Libas) Es malo lo que das de probar.

I.V.B. (Ipse Venena Bibas) Bebe tú mismo tus venenos.

