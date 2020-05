¿Cuánto costará estar “presente” en un estadio cuando regrese la Bundesliga?

Con el regreso de la Bundesliga, al Borussia Mönchengladbach se le ocurrió una modificación a la idea que ya hemos visto en los deportes de otros países tras la pandemia del coronavirus, que consiste en colocar muñecos artificiales para hacer sentir el apoyo al equipo y no jugar ante un estadio que luzca completamente vacío, sólo que el equipo alemán fue mucho más allá con su propuesta.

A great piece by @nytimes on the #CPBL and the game environment during these special times. Thank you @HernandezJavier for the coverage!https://t.co/Nn4w77cBm5#TaiwanCanHelp #RakutenMonkeys

— Rakuten Monkeys (@RakutenMonkeys) May 6, 2020