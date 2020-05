Difunden nuevo video sobre el caso del joven negro al que dos blancos dispararon mientras trotaba

Las imágenes y la explicación de quien las cede echa por tierra argumentos de los acusados

Los propietarios de una casa a medio construir en la que se supone que estuvo el joven negro al que dispararon en Georgia mientras trotaba publicaron un video con el que denuncian que los presuntos asesinos blancos se hayan tomado la justicia por su mano.

La familia English dijo este lunes en un comunicado que no tienen relación alguna con Gregory McMichael, un antiguo policía, y su hijo, ambos acusados asesinar a Ahmaud Arbery. Incluso ponen en duda que Arbery sea el hombre negro que aparece en las imágenes de la cámara de seguridad instalada en una vivienda sin terminar.

New video appears to show Ahmaud Arbery inside home under construction moments before shooting: https://t.co/pbaqLgJGaD pic.twitter.com/g9NYkza1hw — WSB-TV (@wsbtv) May 11, 2020

“Primero que nada y lo más importante, la familia English -los propietarios- quiere decir a los padres de Ahmaud Arbery que siente la pérdida de su hijo que rezan por ellos”, dice el comunicado, que publicó Atlanta’s WSB-TV.

“En segundo lugar, es esencial entender que la familia English -los propietarios- no forman parte de lo que McMichael hizo“, continúa el texto. “Los primeros informes sugirieron un vínculo entre los McMichaels y los propietarios, pero no hay ninguno. La familia English no tenía ninguna relación con los McMichaels y ni siquiera sabía lo que había sucedido hasta después de que se les informó de la muerte de Arbery“.

La familia propietaria asegura que “incluso si” hubiera habido relación con los McMichael “nunca le habríamos pedido una respuesta de justiciero, mucho menos una que terminara en muerte”.

Las imágenes de la cámara de seguridad, tomadas el 23 de febrero, muestran a un hombre -supuestamente Arbery- dentro de la casa en construcción propiedad de la familia English. La persona echa un vistazo al interior del lugar durante tres minutos.

Poco después de que se grabara este video, Arbery, de 25 años, estaba corriendo por los aledaños a la citada vivienda inacabada. Fue allí donde los McMichael se detuvieron en su camioneta y le cortaron el paso. En otro video grabado con un teléfono celular se ve a Travis, de 34 años, confrontando a Arbery.

Después de un forcejeo, Arbery recibe un disparo a quemarropa y cae herido de muerte. Los sospechosos estuvieron en libertad más de un mes y medio hasta que la semana pasada publicaron el video en el que se ve cómo sucedieron los hechos.