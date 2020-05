Miguel Layún sigue ardido con los “amigos” que lo traicionaron en el Tri tras la fiesta en NY

El defensa quiere volver a ser convocado por Gerardo Martino

En septiembre del 2019, Miguel Layún y otros miembros de la Selección Mexicana de Futbol fueron blanco de muchas críticas luego de que aprovecharon la tarde libre que les brindó el cuerpo técnico para ir a un brunch en Nueva York, lugar en el que fueron captados en varias fotografías.

Meses después, Layún sigue sin olvidar a las personas que le dieron la espalda en dicho conflicto, y en entrevista con Rubén Rodríguez, aclaró que de su parte está todo en orden.

“Yo hablé con la gente con la que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa. Quiero pensar que esto quedó resuelto. Con la gente que yo señalé en su momento después de la final de liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos. Así que me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo; con el paso de los años te vas dando cuenta de que no todas las relaciones son con como tú pensabas“, explicó.

Luego de aquel conflicto, el lateral de Rayados de Monterrey no fue convocado, y en su momento aclaró que fue por la idea de Gerardo Martino de probar jóvenes para la Liga de Naciones de CONCACAF.

A pesar de ello, Layún no quita el dedo del renglón y aseguró que su idea es volver a vestir la playera del Tri.

“Yo voy a competir deportivamente por estar en mi mejor nivel, si eso me lleva a Selección, adelante; si no me toca volver a vestir la camiseta, me voy satisfecho con lo que hice. No son las formas que uno quiere terminar una participación con Selección Nacional, pero creo que está todo claro con la gente con la que tenía que hablar”, concluyó.

Layún fue campeón de la Liga MX del pasado Apertura 2019 con Rayados de Monterrey, donde vencieron en penales a las Águilas del América.