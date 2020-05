Revelan por accidente número telefónico de estrella ligamayorista en TV y saturan su buzón de voz

El pitcher de los Reds de Cincinnati, Trevor Bauer, fue presa de un error televisivo, pero capitalizó la pifia para complacer a los aficionados en una época de incertidumbre sobre el futuro inmediato del béisbol en las Ligas Mayores.

Durante una de las transmisiones de la Organización de Béisbol de Corea (KBO) por ESPN, se realizó un enlace vía videollamada con Bauer para comentar el partido; sin embargo, la producción del programa no se dio cuenta que al poner en pantalla la imagen del pitcher ligamayorista, también apareció su número telefónico personal desde el que estaban haciendo la conexión.

So @espn has just leaked my number to truly the entire world lol in honor of this…shall we call it…massive screw up…I’m doing a giveaway! I’ll be giving away a pair of signed cleats and an autographed baseball over the next 48 hours. Rules are in my voicemail! Good luck! pic.twitter.com/luEqvwGtxW

— Trevor Bauer (@BauerOutage) May 10, 2020