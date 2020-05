Se confundió la cigüeña: Raúl Jiménez y Daniela Basso anuncian que tendrán niña y no niño

View this post on Instagram

Hoy les queremos compartir uno de los días más bonitos e importantes de nuestra vida @danielabassom Gracias a todos nuestros seres queridos por estar con nosotros y @wolves por hacer de este momento algo único Today we want to share one of the most beautiful and important days of our life’s, thanks to everyone for being with us and @wolves for making this moment something unique. 💙👼🏼 #BabyAJ #Ander