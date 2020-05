¡Eran unos flacuchos! las transformaciones físicas más increíbles de los futbolistas

Hace unos años eran completamente diferentes, ahora son unos monstruos

No cabe duda que la perseverancia puede lograr auténticos milagros, también lo es que el futbol moderno ya no tiene espacio para debiluchos, el aspecto físico es demasiado importante.

Estos futbolistas nos muestran que si te lo propones puedes obtener un físico envidiable y pelear con los mejores en las mejores ligas del mundo:

Cristiano Ronaldo

La impresionante transformación física del portugués es algo de lo que se habla desde hace tiempo

Edén Hazard

Una transformación express, de estar ‘gordito’ a principios de la temporada a estar en plena forma ahora.

Eden Hazard stuns Zidane with body transformation as he returns to training https://t.co/zPhOoYZJ85 pic.twitter.com/Jb06SsUPmN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 12, 2020

Marcus Rashford

El inglés era un flacucho en 2016, ahora, nada lo detiene.

Marcus Rashford debuteerde in 2016 voor zijn United en heeft sindsdien flink aan zijn fysiek gewerkt. Mede daardoor is hij één van de gevaarlijkste spelers uit de Premier League geworden. 💣⚽#transformation #train #voetbaltransformatie #transformatie #voetbaltraining #twodae pic.twitter.com/gDJSIa8Khu — TWODAE (@teamtwodae) May 7, 2020

Robert Lewandowski

El polaco, uno de los mejores delanteros del mundo se tuvo que poner en forma para pelear con los mejores.

Robert Lewandowski – Transformation From 1 To 29 Years Oldhttps://t.co/zouYEVa8WC — Khalid 10 (@khalido_10) October 14, 2017

Adama Traore

El ex jugador del Barcelona no estaba no ni remotamente cercano a la forma que tiene ahora con los Wanderers.