Extienden un mes más la moratoria que prohíbe los desalojos en Los Ángeles

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles amplió el martes una moratoria sobre los desalojos hasta el 30 de junio y votó para considerar también una amplia variedad de protecciones de inquilinos y propietarios en reacción a la crisis del coronavirus.

La extensión de la moratoria sobre los desalojos de inquilinos comerciales y residenciales en todo el condado protegerá a los inquilinos y propietarios impedidos de pagar hipotecas y alquileres debido a la pérdida de empleos por la pandemia de coronavirus.

Sin tal prohibición, “los que pueden ser desalojados estarán en la calle”, advirtió la supervisora Kuehl cuando presentó la moción.

Agenda Item 15 (Emergency Rental and Mortgage Relief) of today’s meeting was approved by the Board with modifications. #LACounty #LACountyBOS #LACBoardMeeting

