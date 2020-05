¿Qué tenía el Pachuca de la Liga MX que el Manchester City no? Harold Lozano reveló por qué prefirió jugar con los Tuzos

El futbolista colombiano tenía ofertas en la Premier League cuando eligió viajar a México

Harold Lozano, el seleccionado colombiano que jugó en México durante la campaña 2003-04 reveló que tenía ofertas de la Premier League cuando decidió ponerse la camiseta de los Tuzos de Pachuca. ¿Por qué prefirió viajar a México? La respuesta es sencilla: por su amistad con el guardameta del equipo de aquel entonces, su paisano Miguel Calero, y el buen contrato que le ofrecieron. El mediocampista lo explicó.

Harold Lozano prefirió a @Tuzos por encima del Manchester City gracias a la influencia del gran Miguel Calero. Acá la charla que tuvo @bertnorman con él 🙂 https://t.co/7JR2sZxX7e — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) May 11, 2020

“Yo termino campeón de la Copa del Rey (2002), estaba en Mallorca y fueron muchos empresarios de Inglaterra. Estaba el del Portsmouth, el del Manchester City, que aunque no era el de ahora, era un equipo de tradición y había otro equipo que no recuerdo. Llegaron todos al hotel Meliá (en Mallorca) y estaba hablando con ellos y estábamos haciendo las negociaciones”, confesó en entrevista para TUDN.

“En ese momento Miguel Calero me llama y me dice: ‘¿Negro, te quieres venir al Pachuca?’ Y yo le dije ‘pues yo estoy acá en Europa, pero si me va a ofrecer algo mejor me voy para el Pachuca’. Y allí él me dice ‘entonces aguarda, no firmes con nadie que el presidente del Pachuca va a estar allá’, y llegaron Jesús Martínez y Andrés Fassi”, añadió.

“Yo tenía todo en stand by y el presidente de Pachuca me dijo de manera muy jocosa: ‘Hola cabrón. Miguel Calero te quiere tener allá’. Y yo le dije, ‘pues ya ves, tráteme bien’ y él me respondió ‘a ver, ¿cuánto te quieres ganar?’ Y ahí llegamos a un arreglo y fue cuando decidí irme para Pachuca, gracias a Miguel”, concluyó.

Harold Lozano llegó al Valladolid en 1996 y vistió de blanquivioleta durante 6 temporadas. Procedía del América de México y antes había jugado en Cali y Palmeiras. Salió del Valladolid hacia Mallorca y se retiró en el Pachuca mexicano. Posee una escuela de fútbol base en Colombia pic.twitter.com/3EiUzo2G3w — FútbolSport Asesores (@FSportAsesores) April 30, 2020

Lo demás es historia, se finiquitó el traspaso y se retiró en Pachuca. Disputó dos torneos en México, fue campeón en uno y hoy nos enteramos que todo empezó por su gran amistad con el exportero del club, quien falleció en diciembre del 2012.