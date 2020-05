VIDEO: Así se ganaba la vida Ben Kelly, el surfista que murió víctima de un ataque de tiburón

El surfista Ben Kelly, quien el pasado fin de semana resultó una víctima mortal por ataque de tiburón en la Playa de Manresa de Santa Cruz, California, se dedicaba a la elaboración artesanal de tablas de surf personalizadas, oficio, que era junto a salir a cazar olas, resultaba su pasión.

A más de dos días de la tragedia, la comunidad surfista de la zona, aún no se hace a la idea de que Kelly, con apenas 26 años de edad, haya perdido la vida por el ataque de un tiburón, por lo que han improvisado un memorial en la playa, a menos de una milla de donde tuviera el trágico desenlace.

“Era muy genuino”, dijo el amigo de Kelly, Kyle Pitchford, en entrevista para KION 5/46, quien además tenía una tabla diseñada por él. “Realmente quería que funcionara para ti y si no funcionaba para ti, no estaba satisfecho”, agregó.

A small memorial and flowers left behind for 26-year-old Ben Kelly who passed away after being attacked by a shark at Sand Dollar Beach, just south of Manresa State Beach. We're learning he was well known in the Santa Cruz surfing community. pic.twitter.com/rMZQUFWrdN

— Kyla Linville (@KSBW_Kyla) May 10, 2020