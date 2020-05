VIDEO: Atropella a un hombre en West L.A. y se da a la fuga

Un vídeo con fuertes imágenes muestra el momento exacto en que un hombre es atropellado por un auto mientras estaba parado en la calle y gritaba en frente de un edificio de West L.A.

El hecho se registró a finales del pasado mes de abril, sin embargo, las autoridades de la división de West Traffic del Departamento de Policía de Los Ángeles emitió la alerta de crimen conocida como hit & run el 11 de mayo.

Las imágenes son fuertes y se requiere discreción.

4/29 11:30PM, for unknown reasons, a man was standing in the street screaming at residents at an apt building on Wilshire & Bundy, when he was hit by a car. The car left the scene. It’s unclear if the man survived. If you have any info on the incident, pls comment 👇 #losangeles pic.twitter.com/OMrOjMx5eK

