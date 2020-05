Fortnite llegará para PlayStation 5 y Xbox Series X

El videojuego Fortnite contará con su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X, cuando lleguen las nuevas consolas de Sony y Microsoft al mercado.

A través de un comunicado, la empres Epic Games, creadora de Fortnite, anunció que el título podría disfrutarse con los nuevos equipos de Sony y Microsoft cuando las consolas estén disponibles.

Fortnite is coming to next generation consoles 🎮

Read more here: https://t.co/71ItetmOz2

— Fortnite (@FortniteGame) May 13, 2020