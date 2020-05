Horóscopo de El Niño Prodigio 13 de mayo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

03/21 – 04/19

Los astros te podrían provocar una dificultad económica o afectiva durante el día. Así que la solución será mantenerte alejado de cualquier discusión o problema que surja en tu casa o en la distancia con algún ser querido. Y en lo posible no gastar dinero en cosas innecesarias.

04/20 – 05/20

Si estás junto a tu pareja en estos momentos, entonces ambos vivirán un momento de reflexión en el que sacarán a la luz aquellas cosas que no están funcionando y trabajarán para resolverlas. Si te encuentras solo, será un gran momento para dedicarte a ti y consentirte.

05/21 – 06/20

Estarás un poco agobiado por la rutina diaria porque se te están acabando las opciones para no aburrirte. Sin embargo, encontrarás la manera de dedicarte una vez al día a hacer eso que tanto te gusta. Será una excelente manera de renovar tus energías.

6/21 – 7/20

Hoy estarás muy positivo y eso contagiará a cualquiera que se relacione contigo, ya sea porque viva contigo o porque se comunique a través de la tecnología. Si estás en pareja estos servirá para que la relación marche mucho mejor y para incrementar la pasión sexual.

07/21 – 08/21

Hoy cumplirás un rol muy importante a nivel de hogar porque ayudarás a que entre todos organicen los esfuerzos para lograr un bien común. Tu cualidad de líder nato servirá para que cada uno se motive y dé lo mejor de sí.

08/22 – 09/22

Yo sé que tu paciencia tiene un límite, pero tendrás que sobrellevar esos problemas recientes que surgieron entre tus parientes. Aunque no lo creas, tú serás quien tendrá la mente más clara y podrás tomar mejores decisiones. Tendrás que involucrarte.

09/23 – 10/22

Es un excelente momento para organizar mejor tus finanzas. Tendrás que controlar la entrada y salida de dinero para prevenir las pérdidas y manejar las dificultades que se aproximan. No temas porque afrontarás la situación con valentía.

10/23 – 11/22

Hoy serás dueño de un gran brillo y popularidad, así que deberás atender a las oportunidades y evitar que se te escapen de las manos. El universo está actuando a tu favor, y un buen panorama se está aproximando, pero dependerá de ti sacarle el mayor de los provechos.

11/23 – 12/20

Muchas dudas asaltarán tu mente, pero no será un buen momento para alimentarlas. Confía en lo que te dice tu corazón y actúa según tu intuición. No te desanimes; siente, piensa y luego actúa en consecuencia. Recuerda que tu ser interior no se equivoca.

12/21 – 01/19

No existe una fórmula mágica para superar los problemas entre amigos. Pero todos ellos sirven para fortalecer la amistad, si es verdadera. Quédate tranquilo, que los conflictos y los malos entendidos se irán aclarando de a poco.

01/20 – 02/18

Trabajando con responsabilidad podrás materializar tus sueños en un plazo prudencial. No te detengas y sigue luchando por ellos. Tienes un potencial para lo profesional que te llevará muy lejos, allí a dónde quieres llegar.

02/19 – 03/20

Te sentirás cansado de la rutina. Hoy no prenderás el computador y te olvidarás de los compromisos por un momento para desconectarte de todo lo que te tiene abrumado. Te felicito por tu valor, y aprovecha para despejar tu mente y renovar tus energías.

