Los signos del Zodiaco más celosos en el amor

Estos signos se atormentan cada que no están con sus parejas por su gran imaginación y desconfianza

Los celos suelen sentirse cuando el cariño o interés que una persona siente por otra se ve amenazado por un tercero y quien los siente hará lo posible por ocultarlos, aunque finalmente saldrán a relucir.

Hay veces que son infundados y solo son producto de la imaginación o desconfianza. Quien haya experimentado el infortunio de la infidelidad es probable que no confíe en su siguiente pareja, o quizá únicamente tenga que ver su personalidad posesiva.

En cualquier caso, la realidad es que todos somos celosos en mayor o menor proporción, pero los astros nos dan la clave para saber qué tanto podemos celar a la pareja. Descubre si tu signo está entre los más celosos del Zodiaco.

Es tan emocional y pasional que no se detendrá para defender lo que es suyo y más si alguien se acerca con malas intenciones. No es de los que tiene tacto para alejar a quienes ven con ojos de lujuria a su pareja.

Su rostro rojo y lleno de ira delatan sus celos. Hay veces que está tan seguro de que lo engañan que perseguirá a su pareja como una fiera a su presa y no sentirá remordimiento.

Ama y odia con locura. Este signo del zodiaco es muy intuitivo y como dice el dicho: “si el río suena es porque agua lleva”, así que sus celos a veces no son infundados y puede hacer sentir a su pareja como la peor persona del mundo.

Puede aparentar tranquilidad y lo hace muy bien para no mostrar interés, pero cuando su intuición le dice que algo raro pasa no se detendrá hasta indagar la verdad. Son bastante meticulosos y harán lo posible por agarrar a su pareja en el acto (aunque posiblemente no haya nada qué descubrir).

Otro signo que aparenta estar bien, pero la realidad es que por dentro está que se muere de celos. Cuando percibe que ‘algo’ pasa con la pareja no se calla y se lo hará saber porque una traición es lo peor que puede vivir.

