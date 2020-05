Ricardo La Volpe se le fue encima a Miguel Herrera por negar su “Lavolpismo”

La Volpe apuntó que el 'Piojo' llegó a la Selección Mexicana gracias a él

Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro de los banquillos dejando un legado, ya que aunque no tiene en su palmarés un gran número de títulos, sí sentó las bases para un estilo de juego, lo que muchos han llamado “El Lavolpismo”.

Miguel Herrera fue dirigido por el exentrenador argentino en el Atlante y se ha hablado de que mantiene influencias de La Volpe, sin embargo, el ‘Piojo’ negó ser “Lavolpista” situación que molestó el extécnico.

“Si la gente cambia y no se acuerda de cómo empezó, quién lo puso, su trayectoria como técnico o como jugador, y mañana niega todo eso, déjalo; yo no tengo ningún problema, no me voy a preocupar por eso”, comentó Ricardo en Multimedios.

Miguel Herrera ha negado la escuela de Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué piensa el técnico argentino? "Yo no me voy a preocupar por eso (…) No puede negar que siendo delantero y lo transformé en lateral volante. Y llegó a la Selección".#FutbolAlDía ⚽ pic.twitter.com/wbbNVr26SI — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 12, 2020

De igual manera, La Volpe declaró que gracias a él, Herrera llegó a jugar a la Selección Mexicana.

“No puede negar que en Atlante yo me lo llevo a Querétaro y que siendo un delantero lo transformé a lateral volante. Llegó a la Selección para jugar de lateral. Después lo hiciste como jugador, te marcó a jugadores importantes de los rivales. Si mañana él dice eso que no es Lavolpista, allá él. Yo no quiero que digan el Lavolpismo, porque vi algo muy malo cuando se hablaba del Bilardismo y del Menottismo y ambos eran grandes técnicos. El fútbol lo lindo es que es para hablar, para criticar, para decir muchas cosas”, expresó La Volpe.

Ricardo La Volpe apuntó que aunque no critican por no tener títulos, a él lo llenan más los buenos comentarios y el trabajo de los entrenadores que aprendieron de él.

“Tengo logros que nunca dicen, pero están los jugadores que lo tienen que decir. Hay técnicos que lo tienen que decir, que fui yo quien subió a ese Atlante. Al final a mí me gusta la huella que dejaste, un montón de jugadores que hablan bien de tu trabajo, de cómo los formaste y hoy muchos de esos jugadores son técnicos. Sale un Negro Almirón que es campeón en Argentina y habla de ti, o un Guillermo Barros Schellotto te viene a buscar a cuando estaba dirigiendo a Boca para hablar. Eso es más que cuántos títulos o no títulos tuviste”, aseguró el exentrenador de la Selección Mexicana.