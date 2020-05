VIDEO: Cientos de cabras escapan y se pasean por vecindario de San José, California

Un vídeo compartido en Twitter muestra cientos de cabras paseando por una zona residencial al este de San José en California.

“Fui a la tienda y al regresar me encontré con esto”, escribió Zach Roelands al publicar el vídeo. “Es lo más loco que ha pasado en la cuarentena”, afirmó.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

