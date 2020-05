4 maneras de saber que estás dejando de amar a tu esposo

Existen señales que indican que se ha terminado todo, si acaso las sientes, es momento de revisarlo en tu interior

Sin importar cuántos años lleves junto a tu esposo, puede que el cuento de hadas que viviste al principio de su relación se haya ido desvaneciendo con el tiempo. Lo que antes era color rosa ahora tiene otros colores, porque cada uno mostró su interior, porque el tiempo no pasa en vano y porque parte madurar es ir aceptando los defectos de los demás.

En el matrimonio puede suceder en cualquier momento. Caer rendido al amor y después desilusionarse, pero la realidad es que después de todo lo difícil que pueda ser el andar de la vida entre dos personas, esa relación puede ser tan fuerte y duradera si se cuida de forma adecuada.

Pero si sientes que esa llama con tu esposo se ha apagado, entonces debes hacerte una serie de preguntas a ti misma para resolver si tu estabilidad familiar está en peligro por irte desenamorando paulatinamente de tu pareja. Existen señales que indican que se ha terminado todo, es momento de revisarlo en tu interior.

1 “¡Por ahora, no me toques!”

Puede ser que tu vida en pareja siga funcionando bien, que despiertes a su lado y duerman juntos, pero poco a poco vas dejando a un lado la importancia del contacto físico; esos besos apasionados, los abrazos que dejan sin respiración por unos segundos, acariciar su cabello o rostro para sentir que se te eriza la piel. Te vas desenamorando cuando ya no deseas que te toque, cuando le restas importancia al beso de las mañanas; tu prioridad cambia por completo y te enfocarás en cosas que no tienen relevancia.

2 Hablar es desgastante

En un momento de la relación creías que la comunicación con tu pareja era lo más importante, pero cuando te vas desenamorando, te darás cuenta que hablar con tu pareja no servirá de mucho; incluso es desgastante, ya que no percibirás un cambio de actitud o comportamiento o tendrás la respuesta indeseada. En un momento aprenderás que es complicado que la pareja cambie, por más esfuerzo que hagas, él o ella seguirá creyendo que tiene la razón. Tal vez tu opinión sea escuchada pero no tomada en cuenta.

3 Activas nuevamente tus relaciones sociales

Cuando te desilusionas de tu pareja, de manera inconsciente comienzas a reactivar el contacto con tus amigos y seres queridos, restándole importancia a pasar tiempo con tu pareja. De una u otra manera estarás buscando la empatía de tus seres queridos, ya que desearás volver a sentirte parte de un grupo social. Incluso, te sentirás bien rodeada de amistades que hace mucho no veías.

4 El futuro es lejano

Otra de las señales que apuntan al desenamoramiento es cuando dejas de tener planes para el futuro que involucren a tu pareja. Tu manera de pensar cambia y tus sueños van tomando otro camino diferente al que tenían en conjunto. En esos momentos tus anhelos y metas estarán enfocadas para sentirte bien contigo misma, ya que desearás recuperar el tiempo perdido en el cual dejaste de hacer lo que querías todo por complacer a tu pareja.